Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Çalışma Grubu Başkanlığı önünde düzenlenen karma sergiye katıldı. Kadın sanatçılar ve üreticiler tarafından hazırlanan sergide, tablolar, süs eşyaları ve el sanatları gibi birçok eser ziyaretçilere sunuldu.

Sergiyi gezerek kadın sanatçılarla sohbet eden Başkan Kahveci, kadın emeğinin sanatla buluşmasının büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Kahveci, "Bugün, sadece kadınların başarılarını ve emeklerini kutladığımız bir gün değil, aynı zamanda onların her alanda daha güçlü ve görünür olması gerektiğini bir kez daha hatırlama günü. Kadınlarımızın sanata kattığı değer, hayatımıza zarafet ve anlam katıyor" dedi.

Kadınların toplumun her alanında daha fazla yer alması için desteklerini sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Kütahya olarak kadınların üretimini, sanatını ve emeğini destekleyen projelere her zaman öncelik vereceğiz. Onların başarısı, hepimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Çalışma Grubu Başkanı Sebahat Sarıoğlu, "Ben ve sanatçılarımız, katkıları sebebiyle Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Sergide Sebahat Sarıoğlu, Aynur Kinkav, Özlem Zeyrek Özçay, Selda Ünveren, Fatma Pat, Ayşe Kart, Halime Tutuş, Seyhan Ekiztaş, Selime Pehlivan, Seval Beydüz ve Hakime Gülsoy’un eserleri yer aldı.