Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü Başkanı Bilal Irmak, Mersin Time İmtiyaz Sahibi ve Mali Müşavir Aytur Gezer’i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gerçekleşen ziyarette sporun ve gençlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekilirken, kulübün çalışmaları ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin anısına Başkan Bilal Irmak tarafından Aytur Gezer’e Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü forması takdim edildi.

Bilal Irmak, sporun ve gençlerin her zaman yanında olan Aytur Gezer’e teşekkür ederek, “Değerli hemşehrimiz Aytur Gezer’i ziyaret ederek kendisine Erdemli Koyuncu Irmak Spor formamızı takdim ettik. Sporun ve gençlerimizin her daim yanında olan değerli hemşehrimize ilgi, alakası ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aytur Gezer ise Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü’nün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, gençlerin sporla buluşmasının ve sportif faaliyetlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.