Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, onların emekleriyle şekillenen güçlü bir geleceğe dikkat çekti.

Başkan Hallaç, kadınların yalnızca aile içinde değil, eğitimden iş hayatına, sanattan bilime kadar her alanda büyük başarılara imza attığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız, sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla toplumumuzun temel taşıdır. Onların güçlü duruşu, üretkenliği ve azmi, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe ulaşmasında en büyük güvencemizdir. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, toplumsal eşitliğin sağlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum."