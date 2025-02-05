Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ikinci yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Hallaç mesajında, "Depremi unutmadık, unutturmuyoruz. Yaşadığımız bu büyük afet, bizlere şehirlerimizi nasıl inşa etmemiz gerektiği konusunda acı bir ders verdi. Deprem gerçeği, bilimden uzak, denetimsiz, plansız ve kuralsız yapılaşmanın ne kadar büyük bir felakete yol açabileceğini gözler önüne serdi. Güçlü şehirler, sağlam yapılar ve bilinçli bir toplum olmadan bu tür felaketlere karşı direnç göstermemiz mümkün değildir. Bugün burada olmamız, sadece geçmişi anmak için değil, geleceğimizi güvence altına almak içindir. Kahta Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu büyük felaketin bizlere öğrettiği en önemli derslerden biri de kaçak yapılaşmanın ve plansız şehirleşmenin ne denli büyük bir risk oluşturduğudur. Kahta genelinde kaçak yapıların tespiti ve denetimleri hızla devam ederken, bu konuda farkındalık oluşturmak adına kent çalıştayları ve paneller düzenledik. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla, bilimsel veriler ışığında çözüm önerileri geliştirdik ve uygulamaya başladık. Kaçak yapılaşmaya geçit vermemek için denetimlerimizi sıkılaştırıyor, mühendislik kurallarına aykırı yapılaşmanın önüne geçiyoruz. Güvenli ve yaşanabilir bir şehir ancak hep birlikte inşa edilebilir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, Kahta’da güvenli ve yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle ilk kentsel dönüşüm projemizi Eski Çarşı’da başlatıyoruz. Bu proje, hem depreme dayanıklı hem de modern bir kentsel alan oluşturma yolunda önemli bir adımdır. Kentsel dönüşüm, yalnızca eski binaları yıkıp yenilerini yapmak değildir, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, güvenliği ön planda tutan bir şehircilik anlayışını benimsemektir. Önümüzdeki süreçte, kentimizin farklı bölgelerinde de kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Depremi unutmamak ve unutturmamak, sadece geçmişe ağıt yakmak değil, geleceğimizi güvence altına alacak adımları atmaktır. Kahta’yı depreme dayanıklı, planlı ve güvenli bir şehir haline getirmek için teknik kuralları esas alarak, mühendislik ilkelerinden taviz vermeden, bilimsel verileri rehber edinerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara sabırlar ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun, bizleri bir daha böyle büyük acılarla sınamasın" ifadelerine yer verdi.