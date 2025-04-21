İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı için paylaşımda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Gönül ve hizmet siyasetinin adresi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu cümlelere yer verdi;

"Bu değişim, bir siyasi geçişten öte, millete hizmet etmek için doğru adreste buluşmanın bir tezahürüdür. Bizim kapımız, siyasetin ötesinde milletimizin derdiyle dertlenen, vatandaşlarımıza hizmeti şiar edinmiş herkese sonuna kadar açıktır. Yenişehir ve Karacabey’deki bu birliktelik, inşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda daha güçlü adımların habercisi olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimize hizmet yolunda Rabbim yar ve yardımcımız olsun."