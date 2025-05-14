Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Fiber Mobilite Çağında Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları Kayseri Etkinliği’nde yaptığı konuşmasında, "Dijital değişim ve dönüşümün etkilemediği hiçbir nokta kalmadı" dedi.

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Programda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy, çok hızlı gelişen bir dünyada yaşandığını söyleyerek, "Çok hızlı değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Çağımız, bilgiye hızlı erişenlerin, teknolojiyi üretimle bütünleştirenlerin ve dijitalleşmeyi stratejik bir vizyona dönüştürenlerin çağıdır. Yaşamın içesinde Yapay zeka, otomosyon, sürdürebilir enerji, nesnelerin interneti, blok zincirini, bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde ütopik romanlarda görürdük. Şu anda ise teknolojinin tam merkezinde yaşıyoruz. Müthiş bir dönüşümle karşı karşıyayız. Bu baş döndürücü dönüşümde en önemli kavramların başında dijitalleşme, inovasyon, yapay zeka ve mobilite geliyor. Dijital değişim ve dönüşümün etkilemediği hiçbir nokta kalmadı. Artık yer gök dijitalleşiyor. Nesneler ve makineler insan gözetimsiz birbiriyle iletişim kuruyor ve üretiyor. Bu bir devrim değil, hızlandırılmış bir evrim olarak yaşanıyor. Bundan kaçış mümkün değil. Zorunlu olarak bu büyük dijital ekosistemin bir parçası olacağız. Burada bir parantez açmak istiyorum. Türkiye’de ilk dijital odalardan birisiyiz. Bizler 2018 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana Dijitalleşme konusunda 100’e yakın odamızda etkinlik gerçekleştirdik. Çok şükür bunun meyvesini de aldık. Ticaret Bakanlığı’mızın açıkladığı E-Ticaret Uyum Endeksine Kayserimiz 11 bin 383 firma ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu da şehrimizin e-ticaret konusunda iyi bir ivme kazandığının kanıtıdır. Bu başarı, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye verdiği önemin ve girişimcilerimizin vizyoner yaklaşımının açık bir göstergesidir. Kayseri Ticaret Odası olarak; dijitalleşme ve e-ticaret konusunda bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerimizin, panellerimizin de büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Akıl ve alın teriyle e-ticaret alanında büyüyen, sınırları aşarak yurtdışına açılan tüm girişimcilerimizi ve işletmelerimizi buradan bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Gülsoy, yapay zekanın artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu olmadığını söyleyerek, "Yapay zeka, artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil. Yapay zekanın benzersiz kalkınma fırsatlarının yanında benzersiz riskler ve zorluklarda içerdiğini, bu yüzden ilgili yasal düzenlemelerin, etik standartlarının geliştirilmesini hızlandırmalı, güvenli güvenilir, kontrol edilebilir kılacak izleme, risk uyarı ve acil durum müdahale sistemleri oluşturmalıyız. Yapay zeka yeni bir teknolojik devrime ve endüstriyel donanıma öncülük edecek stratejik bir teknoloji olduğunu, insanların yaşamına ve üretim yapma biçimlerini kökten değiştireceğini görüyoruz. Bu anlamda çalışmalara hız vererek kaynak ayırmalıyız. Hazırlıklı olmak gerekir. Bağımsız, kontrol edilebilir, iş birliğine açık yapay zeka yazılım ve donanım sistemlerini insan eliyle belli çalışmalar yürütmeliyiz. İşte tam da bu yüzden bu etkinlik, sadece bir teknolojik gelişmeyi tartışmak değil, aynı zamanda ülkemizin ve şehrimizin bu dönüşümde nasıl konumlanması gerektiğine dair bir vizyon ortaya koyma çabasıdır. Sözlerimin sonunda şunu da ifade etmek istiyorum. Dönüşüm, sadece teknoloji meselesi değildir. Bu dönüşüm, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bizler artık ezber bozan, risk alan, farklı düşünen bireyler ve kurumlar yetiştirmek zorundayız. Bunun için de önce farkındalık oluşturmalı, sonra birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.