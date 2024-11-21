Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e katıldığı bir programda okul yönetimi tarafından hatıraların tazelendiği bir sürpriz yapıldı. Başkan Güler’e eğitim aldığı Ordu Lisesi’ndeki 1965-1966 dönemindeki arşivlerde yer alan okul fotoğrafı hediye edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi himayesinde Ordu Lisesi’nde gerçekleştirilen, Doç. Dr. Murat Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yavuz’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Saylan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Tarihi ve Mimari Özellikleriyle Altınordu” konulu tarih söyleşisi programına katıldı.

Her fırsatta gençlerle bir arada olmaya özen gösteren Başkan Güler’e programda Ordu Lisesi idarecileri tarafından anlamlı bir hediye takdim edildi. Okul idaresi, Ordu Lisesi’nde eğitim alan Başkan Güler’e, 1965-1966 döneminde okul arşivinde yer alan fotoğrafını hediye etti. Fotoğraf Başkan Güler’i hem duygulandırdı hem de 59 yıl önceki hatıralarını hatırlattı.

“Çok duygulandım”

Fotoğrafın hem çok duygulandırdığını hem de geçmiş güzel günlerimi hatırlattığını ifade eden Başkan Günler, yaşadığı o anları sözlerle anlattı:

“Bu güzel programın sonunda, 1965-1966 döneminde okuduğum Ordu Lisesi’nin arşivinde bulunan gençlik fotoğrafım şahsıma hediye edildi. Bu anlamlı hediye beni hem çok duygulandırdı hem de geçmiş güzel günlerimi hatırlattı. Böyle ince bir düşünce için okul yönetimine ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte, geçmişten aldığımız ilhamla, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve geliştirme yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Her bir katılımcımıza ve öğrencilerimize bu anlamlı gün için tekrar teşekkür ediyorum.”