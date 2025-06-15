Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de "Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali"ne katıldı.

Bakan Işıkhan, Mardin’in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi’nde bu yıl 17’ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali’ne katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada 17. düzenlenen geleneksel Yeşilli Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali’nin ülkeye, şehre hayırlı olması dileğinde bulundu. Yeşilli’nin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu belirten Işıkhan, "Kültürel zenginliğimizi bütün dünyaya, gelecek kuşaklara ince bir işçilikle, alın teri ve göz nuruyla aktaran el sanatlarından, yöresel tatlara; konserlerden yarışmalara ve üç gün boyunca Mardin’in birçok güzelliğinin tanıtılacağı, sergileneceği böyle bir organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayrettin Başkanımız ve ekibi başta olmak üzere katkı sağlayan tüm hemşerilerimizi, Mardin’e ve Yeşilli’ye yaraşır bir organizasyona imza attıkları için tebrik ediyorum" dedi.

İlçenin her geçen gün geliştiğini dile getiren Işıkhan, "Yeşilli, bu çeşitliliği hem Türkiye’de hem de küresel alanda çok iyi yansıtan; topraklarımızın bereketini ve potansiyelini ortaya koyan, maddi ve manevi değerleri muhafaza eden bir ilçemizdir. Hamdolsun ilçemiz yerelde belediyemiz, genelde ise devlet yatırımlarıyla büyüyor ve gelişiyor. Yeşilli’nin ve Mardin’in yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmasına da katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Festivalin geliri Gazze’ye bağışlanacak"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, Mardin’in sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı şehirlerden biri olduğunu belirtti. Akkoyun, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Mardin’in Yeşilli ilçesinde bu birlik ve beraberlik sağlanmış durumda. İnşallah bu kültürel ve sosyal faaliyetlerle bu bağ daha da güçlenecek. Hayrettin Başkanımızı böyle güzel bir etkinliğe imza attığı için tebrik ediyorum. Festival kapsamındaki stantlardan elde edilecek gelir Gazze’ye bağışlanacak. Bu duyarlı davranıştan dolayı değerli başkanımızı, kaymakamımızı, emeği geçenleri ve kıymetli esnaflarımızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.