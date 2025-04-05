Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Son dönemde oluşturulan boykot çağrılarına rağmen hemşehrilerimizin ekonomimize destek vermeye devam etmesi, birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir. Bu duyarlılıkları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kapalı Çarşı’yı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Görgel, çarşı esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında talepleri dinleyen Görgel, şehrin yeniden inşası, devam eden projeler ve Türkiye gündemi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Görgel, "Kapalı Çarşı’mızda esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların taleplerini dinledik, şehrimiz için atacağımız adımları istişare ettik. Özellikle ekonomik konularda halkımızın duruşunu görmek bizleri gururlandırdı. Kahramanmaraşlı esnafımızın ve vatandaşlarımızın, ülkemizin milli ekonomisine sahip çıkma noktasında gösterdiği hassasiyet takdire şayan. Son dönemde oluşturulan boykot çağrılarına rağmen hemşehrilerimizin ekonomimize destek vermeye devam etmesi, birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesidir. Bu duyarlılıkları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.