Yerel yönetimlerin ortak projeler geliştirmesi ve deneyimlerini paylaşması kapsamında Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette, iki kent arasındaki dayanışma mesajları verildi.

Ziyaret kapsamında, Başkan Hatice Gençay ve Başkan Faruk Demir, Didim Belediyesi tarafından Mavişehir'de hayata geçirilen Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu. Projenin sosyal, kültürel ve çevresel katkıları hakkında bilgi paylaşılırken, alan yerinde değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Hatice Gençay, Faruk Demir'in ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir'i ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yerel yönetimler olarak dayanışma içinde olmak ve bilgi ile deneyimlerimizi paylaşmak bizler için son derece kıymetli. Mavişehir'de hayata geçirdiğimiz Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projemizi yerinde inceleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.'