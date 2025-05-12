Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu yıl 15’incisi düzenlenen Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nı (KÜTAF) ziyaret ederek üreticilerle ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Fuarda stantları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet eden Başkan Kahveci, fuarın her geçen yıl daha da büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarım, hayvancılık ve süt endüstrisinin toplumsal bir değer taşıdığını vurgulayan Başkan Kahveci, "Kütahya’mızın bereketli topraklarında üretimi desteklemek, kırsal kalkınmayı sağlamak adına bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.

KÜTAF’ın yerli üreticilerle sektörü bir araya getirmesinin ekonomik açıdan önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Kahveci, aynı zamanda tarım teknolojilerinin tanıtılmasının da geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Genç çiftçilere ve girişimcilere desteklerinin süreceğini ifade eden Başkan Kahveci’nin ziyareti, fuar katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da Başkan Kahveci’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.