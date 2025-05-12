Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, resim ve seramik sanatını bir araya getiren ’Mistik Dokular’ sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mağara resimlerinden Anadolu ritüellerine, sufi meclislerinden kolektif bilinçdışının simgelerine kadar uzanan sergi, 13 Mayıs tarihinde açılacak.

Küratörlüğünü Şebnem Toker Bahar’ın yaptığı sergide ressam Burak Tatar ve seramik sanatçısı Cenk Mısırlıoğlu’nun eserleri yer alıyor. Sergi, sanatçının figüratif olanın ötesine geçerek bilinçdışına açılan kapısını aralarken her form bir sezginin, bir içe ait sıçrayışın izini temsil ediyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir kentin ruhunu besleyen en güçlü damarlarından birinin sanat olduğunu söyledi. Bu akışı güçlendirmek, sanatçılara alan açmak ve sanatseverleri nitelikli üretimlerle buluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Uysal, "Muratpaşa, sanatıyla konuşan, düşünen ve dönüşen bir şehir olmaya devam edecek" dedi. Uysal, Antalya’nın kültürel çeşitliliğini ve çağdaş sanatla kurduğu bağı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 13 Mayıs’ta açılacak Mistik Dokular Sergisi, 9 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.