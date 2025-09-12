Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ziyaret etti.

Bursaspor maçlarına henüz hiç gidememiş Osmangazili çocukları her iç saha maçına götürerek Bursaspor’a yeni taraftarlar kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor’un hak ettiği yeri olan Süper Lig’e çıkması için kulübe desteğini sürdürüyor. Başkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ziyaret ederek Bursaspor’a olan desteğinin artarak devam edeceğini söyledi.

"Bursaspor hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkacaktır"

Bursaspor’a TFF 2. Lig’de başarılar dilediğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursaspor lige çok güzel bir başlangıç yaptı. Arnavutköy Belediyesi, maçında da Osmangazili çocuklarla birlikte statta yerimizi alacağız. Umarım çok kısa sürede 2 lige, ardından birinci lig ve hak ettiği yer olan süper lige, çıkacaktır, bütün Bursa bunu bekliyor. Bununda olacağına yürekten inanıyoruz. Tekrardan kulübümüze ve başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı Bursaspor Kulübü’nde misafir ettiklerini belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Sağ olsun Erkan başkanımız sürecin en başından bugüne kadar her zaman yanımızda oldular. Çocukların Bursasporlu olması için yaptığı projelerle gençlerimizi maçlara getiriyor. Ben de bu konuda başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum her zaman kapımız kendilerine açıktır" şeklinde konuştu.