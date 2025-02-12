Öğrenci ve gençlik odaklı çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyesi Kitap Kafe’de eğitici faaliyetlerine devam ediyor. Her salı, öğrencilerin sınav kaygılarını yönetmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlenen Başarıyı Katlama Kulübü’nü bu hafta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ziyaret etti.

Sincan Belediyesi Kitap Kafe, gençlere sunduğu eğitici ve öğretici içerikleriyle takdir topluyor. Her salı öğrencilerin; motivasyon edinme, sınav kaygısı ile baş etme ve etkili ders çalışma yöntemlerini öğrendiği Başarıyı Katlama Kulübü’nü bu hafta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ziyaret etti.

Öğrencilerle kaliteli zaman geçiren Başkan Ercan, sınav sürecindeki gençlerle tek tek sohbet etti, oyunlar oynadı. Sınava yönelik bilgi yarışmalarıyla da öğrenciler edindikleri bilgileri pekiştirme fırsatı yakaladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Ercan, "Kitap kafemizde genç kardeşlerimizle ‘Başarıyı Katlama Kulübü’ Etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulduk, fikir alışverişi yaptık. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerimize tavsiyelerde bulunduk. Gençlerimiz en değerlilerimiz, onlar için ne yapsak azdır. Kitap kafemiz her gün farklı etkinliklerle sizlerin hizmetinde" ifadelerini kullandı.