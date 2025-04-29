Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, yapım çalışmaları devam eden Dalaman Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı projelere imza atmaya devam ediyor. Dalaman’da yaşayan vatandaşların kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla yapımına başlanan Halk Ekmek Fabrikası projesinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, beraberinde Destek Hizmetleri Müdürü Mevlüt Türk ile kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan tesiste incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Durmuş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNLÜK 15 BİN EKMEK ÜRETİLECEK

Başkan Durmuş inceleme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu zorlu ekonomik koşullarda her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda projeler geliştirip hayata geçiriyoruz. Bu projelerden bir tanesi de Halk Ekmek. Mayıs ayı sonunda Halk Ekmek Fabrikamızı açmayı planlıyoruz. Belediye bünyemizde ilk etapta 6 noktada satış noktaları oluşturacağız. Talep ve arza göre farklı mahallelerde satış noktaları oluşturacağız. Günlük 15 bin ekmek üretmeyi hedefliyoruz. Ancak talep olursa kapasiteyi arttırma şansımız var. Eğer talep olursa da günlük 45 bin ekmek üretebilecek düzeyde bir yapı oluşturuldu. Daha sonraki süreçte simit, poğaça gibi farklı unlu mamulleri de üretmeyi planlıyoruz. Ben talep olacağını düşünüyorum. Çünkü maliyetine satışa sunacağız. Bugünün şartlarını göz önüne alarak 250 gram ekmeği 10 Türk Lirasından satışa sunacağız. Böylece vatandaşlarımız kaliteli, sağlıklı ve ekonomik ekmeğe ulaşabilecek.”