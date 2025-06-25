Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından düzenlenen Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı’na da katıldı.

Merkezefendi Belediye Şeniz Doğan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar, belediye başkanları ve ulusal heyet üyeleri ile birlikte Norveç’e gitti. Heyet ilk gün, Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda yerini aldı. Ardından TBB Heyeti, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından düzenlenen Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı. Oslo’da gerçekleştirilen iki günlük toplantıda küresel gündemde şehirlerin artan rolü, yerel yönetimlerin uluslararası iş birliklerindeki önemi ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca ‘Değişen Küresel Güvenlik ve Yerel Demokrasi’ konusunun yanında kaynak yönetimi, sürdürülebilirlik ve iklim direncinde yerel yönetimin gücü de katılımcılar tarafından değerlendirildi.

"Ortak çözümler üretiyoruz"

Başkan Doğan, yerel yönetimlerin diplomasi, küresel sorunlar ve uluslararası ilişkilerde etkin bir rol aldığını söyleyerek, "TBB Başkan Vekilimiz Zeydan Karalar ve belediye başkanlarımızla birlikte Oslo’da gerçekleştirilen ‘Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı’na katıldık. Yurt içi olduğu kadar yurt dışındaki ilişkilerimize de büyük önem veriyoruz. Merkezefendimiz her alanda en iyi şekilde temsil edilmeyi hak ediyor. Hem yerel hem de ulusal anlamda önemli olan bu toplantıda birçok konuyu ele aldık, değerlendirdik. Küresel sorunlara yerelden başlayarak ortak çözümler ürettiğimiz, fikir alışverişinde bulunduğumuz bu zirvede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.