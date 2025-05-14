Coşku ile gerçekleşen Engelliler Haftası Şenliği’nde konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Engelli kardeşlerimizle güldük, eğlendik ve harika bir zaman geçirdik. Rabbim yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmesin inşallah" dedi.

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen Engelliler Haftası Şenliği yoğun katılım ve coşku içerisinde gerçekleşti. Gerçekleşen programda tüm katılımcılar gönüllerince eğlendi. Programda katılımcılar ile yakından ilgilenen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hayatı paylaşmak için engel yok, biz birlikte güçlüyüz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Şenliği programımızda kıymetli çocuklarımız, kardeşlerimiz ve ailelerimiz ile bir araya geldik. Programda engelli kardeşlerimiz ile güldük, eğlendik ve harika bir zaman geçirdik. Rabbim yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmesin inşallah. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun" diye konuştu.