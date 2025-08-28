Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Şubesinde tek liste halinde gerçekleştirilen delege seçimlerinin tamamlandığını belirtti.

Değirmenci, açıklamasında, seçimlerin sendikanın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını ifade etti.

Delege seçim sürecinin tamamlandığını belirten Değirmenci, şunları aktardı:

"Karabük Şubemizin ve dolayısıyla Karabük’teki sendikamıza üye kardeşlerimizin geleceğini yakından ilgilendiren şube delege seçim süreci dün itibarıyla tamamlanmıştır. Karabük’teki üyelerimizin takdirine sunduğumuz delege listemizin karşısına hiçbir adayın çıkmamış olması, içerisinde birçok ilki ve anlamı barındırıyor."

Değirmenci, "Son 10 yıldır, özellikle de son 4 yıldır ilmek ilmek, emek emek inşa ettiğimiz dost ve kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olarak delege seçimlerinde böylesine muhteşem bir tablo ilk defa ortaya çıkmıştır. Karabük emekçisi, hakkımızı teslim etmiştir. Emeklerimizi boşa çıkarmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Seçimlerin, işyerlerinde sendikaya duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Değirmenci, KARDEMİR başta olmak üzere yetkili oldukları işyerlerinde imzalanan toplu iş sözleşmelerinin de bu güveni pekiştirdiğini kaydetti.

Değirmenci, Karabük’te delege seçimlerinin herhangi bir ayrışma veya kutuplaşma yaşanmadan tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.