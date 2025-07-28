Kocasinan Belediyesi; daha yeşil bir Kocasinan için yapımı devam eden toplam 20 yeni parkı vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayseri’nin daha da güzelleşmesi için yeni ve farklı parklar yaparak yeşil alan rekoru kırmaya devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni parkların şehrin yeni nefes alma alanları olacağını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için parklara büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe hâline getiriyoruz" dedi. Kişi başına düşen yeşil alanı her geçen gün artırarak, dünya standartlarının üstünde bir ’Yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan’da park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Mahallelerimize; çocukların ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri, renkli alanlar yapıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayabilecekleri, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Parklarımızı, ailelerin çocuklarıyla birlikte gelebilecekleri ve güzel vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Yapılan her bir çalışma, daha güzel bir Kocasinan ve daha yemyeşil bir Kayseri içindir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; "Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmesini sağlamaktır" diyerek sözlerini noktaladı.