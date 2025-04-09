Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı son aşamaya gelen sosyal tesisin inşaatını inceledi. Açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Bölgenin çehresi imar açısından değişirken, sosyal yaşamı da zenginleştirecek, insanlara çeşitli aktivite imkânları sunacak bu tür yatırımları birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak olan tesiste çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet edip, kolaylıklar diledi. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal tesisin vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap vereceğini vurgulayarak, "Yeni bir sosyal tesis de inşallah Yunusemre Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayacak. İnşaatı devam eden tesisimiz artık son aşamaya gelmiş durumda. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte gün saymaya başladı" dedi.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanan tesisin içeriğine de değinen Başkan Çolakbayrakdar, "Bu tesis, gençlerin, çocukların, kadınların ve yetişkinlerin spor yapabileceği, içerisinde yüzme havuzu, fitness salonu, aerobik gibi çeşitli spor etkinliklerinin yürütülebileceği alanların yer aldığı bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.

Tesisin bölgeye katacağı değere de dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah bu güzel yatırım, bölgemize ve Kocasinan’ımıza hayırlı hizmetler sunar. Kazasız belasız bir şekilde açılışını gerçekleştirmek nasip olur."

Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi’nde dönüşümle birlikte sadece fiziki çevrenin değil, sosyal hayatın da zenginleştiğinin altını çizerek, "Bölgenin çehresi imar açısından değişirken, sosyal yaşamı da zenginleştirecek, insanlara çeşitli aktivite imkânları sunacak bu tür yatırımları birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.