Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek; Türkiye’ye örnek olan ‘Dost Eli’ projesi kapsamında yapılan hizmetleri ve hayata geçirilecek yeni sosyal destekleri anlattı. Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ve Türkiye’de örnek, ayrıcalıklı ve ilklere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, evlenecek çiftlere belirli kriterler çerçevesinde gelinlik ve damatlık temin edeceklerini ve Dost Eli’ni dernek statüsüne kavuşturarak tüm Kayseri’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Yenimahalle’sindeki Dost mağazasında düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, basın mensupları, meclis üyeleri, hayırseverler ve davetliler katıldı. Dost Eli Projesi dahilinde vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Marketle ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını ifade etti. Dost Eli Projesi ile paranın geçmediği, sevgi puanlarıyla alışveriş yapılan mağaza ve marketlerde, ihtiyaç sahiplerinin rencide edilmeden alışveriş yapabilmelerinin sağlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Amacımız, Kayseri’de, Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır. Buranın açılışının üzerinden iki yıl geçti. Dost Market ve Dost Mağaza’yı ne kadar anlatsam da, Kayseri’nin bir buçuk milyonluk nüfusunun yarısının bu projeyi bildiğini düşünüyordum. Ancak çoğu vatandaşın bu hizmetten yeni haberdar olduğunu görüyor, bu nedenle bu projeyi anlatma ihtiyacı hissediyoruz. Bu hizmeti daha çok kişiye duyurmak zorundayız. Çünkü bir yandan "veren el" olan hayırseverlerin bu projeden haberdar olması, diğer yandan da "alan el" olan ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Biz bu projede veren eli ve alan eli bir araya getiriyoruz. Bu, devlet ile milletin kaynaşmasıdır. Bizlere inanan, güvenen hayırseverlerimiz destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun, keselerine bereket versin. Bu projeye sahip çıkmak, sadece şehre değil, insana sahip çıkmak demektir. Bu, vicdani bir sorumluluktur. Bu nedenle basın mensuplarından da ricamız, daha fazla insanın bu projeden haberdar olmasına katkı sağlamalarıdır. Bizim burada kurduğumuz sistemin asıl amacı, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Aldığımız dualar ve vatandaşlarımızın memnuniyeti, bizim için her şeyden daha kıymetlidir. İhtiyaç sahibi; parçalanmış bir aile, engelli bireyler, yetim ve öksüz çocuklar olabilir. Tüm bu gruplara devlet olarak sahip çıkıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, düşkün insanlar var. Biz, bu insanların her birine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Aile sayımız sürekli değişiyor çünkü tahkikat yaparak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 2017’den beri hizmet veren Dost Mağaza kıyafet hizmeti ve 2023’te açılan Dost Market’in ise elektrikli ev eşyasından züccaciyeye kadar geniş ürün çeşitliliği ile ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Dost Mağazamız 2017 yılından bu yana hizmet vermektedir; fakat hâlâ yeterince tanınmıyor. 2023 yılında açılan Dost Market ise, içinde pek çok markette bulunmayan elektrikli eşyadan züccaciyeye kadar her çeşit ürünü barındırmaktadır. Mağazamız ise her yaştan bireye hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemin en önemli yönü, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde, ailece alışveriş yapma imkânı sunmasıdır. Buraya gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı araçla getiriyor; yatağa bağımlı olanlara ise evlerine kadar hizmet ulaştırıyoruz. Şehrimizde ihtiyaç sahibi varsa, biz ona ulaşmak zorundayız. Bu, bizim vicdani bir sorumluluğumuzdur. Kullanılmayan ikinci el eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız Sosyal Marketimizle, bugüne kadar 15 bin aileye yardım ettik. Yardımlarımız sadece temel ihtiyaçlarla sınırlı değil. Glüten hassasiyeti olan çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için de özel destekler sunuyoruz. 65 yaş üstü, engelli ya da yatağa bağımlı vatandaşlarımıza "Gönül Kazanı" hizmetimizle her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak, evde bakım ve hijyen hizmeti de sağlıyoruz. Gıda kurtarma alanında Kayseri’de tek olan belediye Kocasinan Belediyesi’dir. "Dost Kapısı" ile sadece maddi değil, psikolojik destek de veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, sürekli takip ediyoruz. ’Dost Eli’ projemiz her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve yenileniyor" diye konuştu.

Gelinlik ve damatlık desteği

Başkan Çolakbayrakdar, yeni başlatılacak hizmetlerden biri olarak evlenmek üzere olan çiftlere, belirli kriterler dâhilinde gelinlik ve damatlık temin edeceklerini duyurdu. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti: "Tüm bu hizmetlerin temelinde, yerinde yapılan tahkikatlar ve Kaymakamlığımız ile ortak yürütülen çalışmalar yer alıyor. Hedefimiz, yüzde yüz gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır."

Bazı vatandaşların ’Kocasinan’da oturmuyorsak bu hizmetten faydalanamıyoruz’ şeklinde serzenişte bulunduğunu aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Allah nasip ederse, ‘Dost Eli’ni dernek statüsüne kavuşturup bu hizmeti tüm Kayseri’ye yaymayı hedefliyoruz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasını, "Başın düşünce dara, Ahmet Çolakbayrakdar’ı ara" sloganına atıfta bulunarak tamamladı ve "Nerede olursa olsun, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, basın mensuplarına Dost Market’in nasıl işlediği hakkında bilgiler aktardı.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki "Dost Eli" çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza’dan alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak (A-B) "Dost Eli" isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Gıda ve konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren mağaza ve market, Kocasinanlılara alışveriş keyfi yaşatıyor.