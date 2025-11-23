Kocasinan Belediyesi; 17-23 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Program kapsamında çocuklara hem muayene yapıldı hem de doğru ağız ve diş bakımına ilişkin eğitim verildi. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı nesiller yetiştirmek için belediye olarak her zaman çocukların yanında olduklarını vurguladı.

Yürütülen tarama programının yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda farkındalık çalışması olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha mutlu bireyler olarak yetişmeleri için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşlarda doğru alışkanlıkları edinmeleri, ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri birçok sağlık sorununu önleyecektir. Bugün burada minik öğrencilerin hem ağız ve diş sağlıkları kontrol ediliyor hem de onlara doğru diş fırçalama teknikleri öğretiliyor. Çocuklarımızın konuyu eğlenerek, öğrenerek ve bilinçlenerek kavraması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri daha fazla okulumuzda gerçekleştirerek yaygınlaştıracağız. Amacımız, Kocasinan’da yaşayan her bir çocuğun sağlıklı bir gülüşe sahip olmasıdır. Bu anlamlı çalışmaya destek veren Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin değerli hocalarına ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlığı için ortaya konulan her katkıyı kıymetli buluyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak eğitime, sağlığa ve çocuklarımıza yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu setleri hediye edildi, doğru ağız ve diş bakımının önemine dair bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.