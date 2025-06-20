Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. 17 Aralık Şehitleri İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını vurguladı.

Mimarsinan Mahallesi’nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle keyifli sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencileri tebrik ederek karne dağıttı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirterek; "Bütün gayretimiz, gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Özellikle evlatlarımızın, gençlerin spor, kültür, sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde yer alabilmeleri için dev yatırımlar yapıyor, birçok proje ve hizmeti hayata geçiriyoruz. Allah, gençlerimizin başarılarını daim etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini yaz tatilinin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.