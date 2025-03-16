Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; iftar programında bu kez yetim çocuklar ve yakınlarıyla bir araya geldi. Onlarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerindeki ışıltı, heyecan ve enerjileri bizim çalışma şevkimizi daha da artırıyor" dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Mimarsinan Pidecisi’nde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Seval Çağlar, İHH gönüllüleri ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı. İftar öncesi Başkan Çolakbayrakdar, masaları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Ardından, ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte iftar yapıldı. Başkan Çolakbayrakdar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in, "Bir kimse sadece Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır." sözünü hatırlatarak, "Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. İftar soframızın bereketini, bizlere emanet olan yetim çocuklarımız ve yakınlarıyla paylaştık. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Rabb’im yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalışıyoruz. Biz, onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin" ifadelerini kullandı.