Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi’nden faydalanan 81 yaşındaki Mustafa Güneş’i ziyaret etti. Yatağa bağımlı hastaların evlerinde düzenli olarak sağlık ve kişisel bakım hizmeti aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, verilen hizmetlerle gönüllere dokunduklarını söyledi.

Argıncık Mahallesi’nde ikamet eden ve ailesi tarafından bakılan, yaklaşık 2,5 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Mustafa Güneş’i ziyaret ederek şifalar dileyen Başkan Çolakbayrakdar; herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Aile, hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, dua etti. Ailenin teşekkür ve dualarını ilettiği Başkan Çolakbayrakdar ise, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Dualarıyla her zaman güç aldığım hemşehrilerimin her şartta yanındayız" dedi. Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onların yaşam kalitesini iyileştirmek, sağlık ve bakım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak bizim önceliğimizdir. Bu tür projelerle hemşehrilerimizin yanındayız" diye konuştu. Yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlünü kazanan Başkan Çolakbayrakdar; "Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet, sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte, hastaların refakatçileri gözetiminde sağlık çalışanlarımız tarafından bu hizmeti sunuyoruz. İlçe genelinde şimdiye kadar 159 aileye iki haftada bir bakım hizmetiyle toplam 1254 hizmet verilmiştir. Allah herkese sağlık ve sıhhat versin. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ dediğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7’den 70’e herkese ulaşmaya ve herkesin özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İlçede, engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 226 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir" ifadelerini kullandı. Projeden faydalanan hastalar ve hasta yakınları ise, "Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Hizmet evimize kadar geliyor. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, yatağa bağımlı hastalara evlerinde iki haftada bir ziyaretler yapılarak kişisel bakım hizmeti sunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların düzenli temel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar, belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak için 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak başvuru yapabilir ya da belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak destek talebinde bulunabiliyor. Kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen evde bakım hizmetleri projesiyle, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.