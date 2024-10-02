Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki personeller ile bir araya geldi. Burada görevli personellerle istişare gerçekleştiren Başkan Çiftçi, "Temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ndeki mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Çiftçi, ilk olarak çalışma müdürlükte görevli saha personelleriyle sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mustafa Koç’tan müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, Sıfır Atık Getirme Noktasındaki çalışmaları da yerinde inceledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Temiz çevre, yaşanabilir bir Çayırova anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’müzde görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Müdürlüğümüzün çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.