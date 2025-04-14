Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kent Meydanı’nda yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, “Çayırova kent meydanımız, mimarı dokusu ve yoğun yeşil alanıyla, vatandaşlarımızın sosyalleşeceği ve keyif alacağı bir alan olacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Çayırova Kent Meydanı’nda, yeniden ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, çalışmalar tekrar hız kazandı. Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiği, ilçeye değer katacak vizyon projeler arasında yer alan ve Çayırovalılar için sosyalleşme alanı olacak projede; peyzaj hafriyat tasfiye, kafeterya duvar imalatları ve camii su yalıtım imalatları çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Çayırova Kent Meydanı Şantiyesi’ne giden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak kent meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.

ÇAYIROVA’MIZA KİMLİK KAZANDIRACAK

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şantiye alanında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza kimlik kazandıracak ve siz değerli Çayırovalı hemşehrilerimin hayat konforunu artıracak olan vizyon projemizin şantiyesindeyiz. Bizler Çayırova’mız için hayal ettiğimiz ve siz değerli kardeşlerimize vaat ettiğimiz, söz verdiğimiz bütün projelerimizi tamamlayacağız. Burada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

VATANDAŞLARIMIZIN KEYİF ALACAĞI BİR ALAN OLACAK

Büyük oranda yeşil alandan oluşan, içerisinde camisinin, katlı otoparkının, sosyal tesisin olduğu güzel bir kent meydanını yakın bir zamanda Çayırova’mıza kazandıracağız. Çayırova kent meydanımız, mimarı dokusu ve yoğun yeşil alanıyla, vatandaşlarımızın sosyalleşeceği ve keyif alacağı bir alan olacak.” Başkan Çiftçi, Çayırova Kent Meydanı’nda yaptığı incelemenin ardından şantiye alanındaki çalışanlara da kolaylıklar diledi.