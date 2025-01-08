Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, devam eden projeleri yakından takip ederken, yeni projelerin fizibilite çalışmalarını da yerinde inceledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ve belediye ekipleri ile birlikte bölgenin genel dokusu korunarak yapılması planlanan projeler öncesi sahada yapılan fizibilite çalışmalarını yerinde inceledi. Pursaklar’a prestij projeler kazandırmak adına çalışmalara durmaksızın devam ettiklerini belirten Başkan Çetin, ‘‘Pursaklar’ımızı ileri noktalara taşıyacak, prestij değeri yüksek ve farklı konseptli yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine kazandırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekip çalışması ve yerinde inceleme yöntemimizle yeni projelerimizle vatandaşlarımızın karşısına çıkmak adına büyük gayret gösteriyoruz. İlçe halkımızın yaşam standartlarını daha da yukarı çıkarmak adına sahadaki yoğun mesaimize devam edeceğiz’’ diye konuştu.