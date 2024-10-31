Selçuk Belediyesi, kentte yaşayan çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak, okul öncesi dönemde sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve ailelerine katkı sunmak amacıyla 14 Mayıs Mahallesi’nde açılması planlanan Şen Çocuk Atölyesini çocuklarla buluşturdu.

Atölyenin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk’ta yaşayan çocukların eşit olanaklara sahip olması için çalışacaklarını vurguladı.

14 Mayıs Mahallesi’nde yer alan Şen Çocuk Atölyesini özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açmak istediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “14 Mayıs Mahallemizden hemen önce Belevi’de açtığımız bir Şen Çocuk Atölyemiz vardı. Çünkü Belevi’nin okul öncesi eğitime ihtiyacı vardı. Daha sonradan 2024 yılındaki 31 Mart seçimlerinde dedik ki; ’Bizim geçen dönem yaptığımız en doğru iş eğitime sunduğumuz katkıdır, çocukların geleceği için yaptığımız katkıdır’ O yüzden ücretsiz kurslarımızdan tutun da gıda dayanışmasına kadar yine hem çocukların hem de ailelerinin sosyal ve ekonomik dengesizliğe, eşitsizliğe rağmen ayakta kalabilmesi için yaptığımız Efeslim Kart Projesi’nin yanı sıra emeklileri ne yazık ki 12 bin 500 liraya muhtaç bırakan sisteme karşı ayakta tutabilmek adına emeklilerimize sunduğumuz Emekli Efeslim Kart desteği gibi, çocukları eğitimden uzaklaştırmaya yönelten ve o yüzden de köylerden mahallelere yani merkeze gelmeye çalışırken çocukların mevcut olan yol paralarını karşılayamaması sebebiyle eğitimden yoksun kalmalarının nasıl önüne geçmek gibi sunduğumuz katkıların hepsi Efes Selçuk’ta eşit yurttaşlık nasıl olurmuş gösterebilmek içindir” dedi.

"Kentin hem kültürel değerlerine hem de insanına sahip çıkıyoruz"

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok çocukların ve eğitim hayatlarının etkilendiğine vurgu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Geçen dönem yaptığımız her atılımı her katkıyı daha da büyüterek devam etmek istedik bu dönem. İnsanlar soruyorlar belediyenin bütçesiyle ne yapıyorsun diye. Bizler otoparklardan kazandığımız paraları, bizler Meryem Ana gibi değerlerimizden kazandığımız parayı Efes Selçuk’un halkına geri vermekle mükellef hissediyoruz kendimizi. O yüzden sadece Efes Selçuk’un kültürel değerlerine değil bu kentte yaşayan insanına da sahip çıkmak gibi bir amacımız var” dedi.

"Kendi evladımı nasıl görüyorsam bütün çocukları öyle görüyorum"

Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyelerinin sosyal destek amaçlı hayata geçen projeler olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Biz ekonomik olarak okul öncesi eğitimden yararlanamayan, güç durumda olanlar için, bütün herkes eşit şekilde eğitimden yararlanabilsin diye, biz kadınlar ekonomiye dahil olup dışarıya çıkıp çalışırken çocuklarına da sıcacık bir yuva açalım diye bu kurumları açıyoruz. Derdi olanlar merak etmesin. Kimsenin cebine gözümüzü atmıyoruz. O yüzden o cumhuriyetin 101. yılında açtığımız şen çocuk atölyelerini bu defa 14 Mayıs Mahallesinde açtık. Kimsenin kuşkusu olmasın ki beş merkez mahallemizde ve köylerimizin hepsinde de açacağız. Bizim şöyle bir esasımız var. Herkes bunu bilsin isterim. Ben kızım Nefes’i eğer bir dans kursuna gönderiyorsam Efes Selçuk’un çocuğu da dans kursuna gidecek diye dans kursunu açıyorum hem de ücretsiz. Ben kızım Nefes’e piyano dersi aldırıyorsam Efes Selçuk Belediyesinde de piyano kursu veriliyor ücretsiz. Demem o ki kadın olmanın ötesinde kentte büyüyen bir kız çocuğu olarak ben kendi evladımı nasıl görüyorsam, bütün çocukları öyle görüyorum. Eşit şartlarda doğmasalar bile eşit yurttaşlık nasıl oluyormuş, nasıl yaşanıyormuş Efes Selçuk Belediyesi olarak göstermekten emekçi arkadaşlarımla birlikte partimizin ilkeleri dahilinde gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Cumhuriyetimizin 101. yılında çocuklarımızın cumhuriyet çocukları olarak devam edebilmesi ve cumhuriyete sahip çıkabilmesi için 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi hayırlı uğurlu olsun Efes Selçuk’a” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yaptığı açılış konuşmasının ardından 14 Mayıs Mahallesi Şen Atölyesi’nin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte keserek atölyeyi gezdi.