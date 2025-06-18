Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Atatürk Spor Kompleksi, Aydınlıları spor ve sağlıklı yaşam ile buluşturmaya devam ediyor.

Sporu vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline getiren Atatürk Spor Kompleksi, hem amatör sporculara hem de sporsever vatandaşlara dört mevsim kesintisiz hizmet veriyor.

Atatürk Spor Kompleksi, sadece bir spor alanı değil; aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak da öne çıkıyor. Kentte yaşayan sporseverlerin birinci tercihi olan kompleks, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz günlerinde sunduğu imkânlarla her yaştan Aydınlı tarafından tercih ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Atatürk Spor Kompleksi’ne davet etti.

Başkan Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı projelerden olan Atatürk Spor Kompleksi bünyesinde birçok hizmet vatandaşlara sunuluyor. Olimpik havuz, yarı olimpik havuz, tenis kortları, reformer ve fitness sınıfı, spor salonu ile birçok farklı spor için kullanılan alanları bünyesinde bulunduran komplekste uzman eğitmenler tarafından her yaştan Aydınlı için dersler de veriliyor. Çocuk ve gençlerin onlarca farklı spor branşında dersler aldığı komplekste yetişkinler için spinning, zumba, pilates, yoga, crossfit ve jimnastik eğitimleri de sunuluyor. Atatürk Spor Kompleksi’nde vatandaşlar sauna ve kafeteryayı kullanma imkânına da ulaşıyor. Dev tesisin tüm bölümleri hijyen ve güvenlik standartlarına uygun şekilde düzenli olarak denetleniyor.

"Spora ve sporculara desteklerimiz sürecek"

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen spor yatırımlarının süreceğini, sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Efeler ilçesinde yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu da kısa zaman içerisinde hizmete açılacak. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya, sağlıklı yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.