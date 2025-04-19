Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve Ziya Gökalp adı verilen park, törenle hizmete açıldı.

Park, 4 bin metrekare alan üzerinde modern düzeyde tasarlanmış pergola oturma alanları, yürüyüş yolu, ışıklandırması, otoparkı ve yeşil alanıyla Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülüce Bulvarı üzerinde üniversite öğrencilerine ve bölge halkına hizmet verecek.

Tören, Sunar Nuri Çomu Camii Müezzini Ferhat Ersoylu tarafından Kuran-ı Kerim okunması ile başladı.

Osmaniye’nin her bölgesinde yeşil alan oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Yeni Türkiye Yüzyılı’nın tam da işaret ettiği bir anlayış olan yeni nesil belediyecilikten göreve geldiğimizden buyana her zaman bahsettik. Hamd olsun bugün, Osmaniye’mizin bir gelişim bölgesi olan Fakıuşağı Mahallemizde 4 bin metrekarelik bir alan üzerinde tamamladığımız parkımızı hizmete sunmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Sulama sistemleri ve peyzaj çalışmalarıyla çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Osmaniye’ye kuş bakışı baktığımızda yeşiliyle ve yapılanmasıyla bir bütünlük içerisinde güzel bir Osmaniye olsun istiyoruz. Osmaniye’de yeni nesil belediyeciliği bütün parklarımızda uygulayacağız. Şuanda tüm yeşil alanlarımızda çalışma yapıyoruz. Şehre siluet katacak yaklaşımla bunları ele alıyoruz. İnşallah bu bölgede ve şehrimizin tamamında da daha güzel hizmetlerimiz olacak. Düşünce ve fikir insanı büyük düşünür Ziya Gökalp’in de vefatının yüzüncü yılı anısına böylesi güzel bir iş ortaya çıkarttık. Osmaniye’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol mensupları ve katılımcılar parkı gezdiler.

Projelendirilmesi ve yapımı Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan Ziya Gökalp Parkı’nın açılış programına Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Korku Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye Baro Başkanı Av. Ahmet Şefik Akın, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Bilal Çenet, Ak Parti İl Başkan Vekili Av. Muhammet Doğan, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Alparslan Karaca, İl Genel Meclis Başkan Vekili Enver Bozdoğan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkan Vekili Rüstem Aslan ve vatandaşlar katıldı.