AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni binasının 2025 Ağustos ayında tamamlanacağını ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni binasının son durumunu açıkladı. Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çınartepe Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde 2024 Haziran ayında çalışmalarına başladığımız Zonguldak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası inşaatımızda sona yaklaştık. Binanın kaba inşaatı tamamlanırken; dış cephe, asma tavan, kompozit kaplama ve çatıda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yüzde sekseni tamamlanan projemiz, 2025 Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacak. 122 milyon 761 bin liraya mal olacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni il binasının içerisinde 10 bin metrekare kapalı alan, 2 adet bodrum kat + zemin kat + 3 kat + çatı katı, 3 adet yolcu asansörünün yanı sıra 1 adet mutfak asansörü, 40 araçlık kapalı otopark, 22 araçlık açık otopark, konsept çatı projesi Skylight sistem ve ekonomik ısıtma-soğutma sistemi bulunuyor. Bu büyük yatırımın Zonguldak’a kazandırılmasında emeği geçen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a, Milletvekillerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.