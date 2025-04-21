AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Beycuma Beldesinde yapımı süren Huzurevi projesinin yüzde doksan beş seviyesine ulaştığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Beycuma Beldesi’nde yapımı süren 80 kişilik huzurevi inşaatının son durumunu açıkladı. Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022 yılında hayırsever iş insanı ve Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu’nun bağışlarıyla Beycuma Beldesi’nde yapımına başlanan 80 kişilik huzurevi inşaatında sona gelindi. Kaba inşaatı tamamlanan proje yüzde doksan beş seviyesine ulaştı. Kısa süre içerisinde proje tamamlanarak kıymetli büyüklerimize kapılarını açacak. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’a, Milletvekillerimize, Beycuma Belediye Başkanımız Vural Kundakçıoğlu’na, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüze, hayırsever iş insanımız Akın Tatoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."