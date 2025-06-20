Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi. KAYMEK’in 21-22 Haziran’da yapılacak YKS öncesi 524 öğrenciye ücretsiz kurs desteği sunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sınava girecek gençlere ücretsiz toplu ulaşım müjdesi verirken, sınav süresince sessiz ortam çağrısı ile tam destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında hafta sonunda gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek gençlere başarı dileklerini iletti. Bu yıl da KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz olarak verilen YKS hazırlık kurslarının devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, bu eğitim öğretim yılında 524 öğrencinin sınavlara bu merkezlerde hazırlandığını vurguladı. Ayrıca Büyükkılıç, sınava katılacak adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ve sınav günlerinde ek seferler düzenleneceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, gençlerin eğitimine verdiği önemi bir kez daha vurgulayarak; "Uzun ve emek dolu bir sürecin ardından YKS’ye ulaşan tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. Yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Gençlerimiz, bizim geleceğimizdir ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nin sınava hazırlık sürecinde sağladığı desteklere de değinen Başkan Büyükkılıç; "Gençlerimiz sadece kurslarla değil, belediyemizin kütüphanelerinden yararlanarak, ücretsiz çay ve çorba ikramlarımızla da desteklendi. Düzenlediğimiz etütler, soru çözümleri, deneme sınavları, kulüp çalışmaları ve sosyal etkinliklerle onların hem sınav başarısına hem de kişisel gelişimlerine katkı sağladık" dedi. Sınav sürecinde öğrenci ailelerine ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olan ailelerine ve öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir ve Kayseri’nin aydınlık yarınlarını onlar inşa edecektir" diye konuştu. YKS’ye girecek adaylar için önemli bir kolaylık daha sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilmesini sağlayacak. Raylı sistem ve otobüslerde ek seferler yapılacak.

Son olarak sınav günlerinde vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç; "Yükseköğretim Sınavı’na girecek adaylar, otobüs ve tramvaylardan ücretsiz yararlanabileceklerdir. Sınavların yapıldığı saatlerde özellikle yerleşim alanlarında gürültüye sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmasını, sürücülerimizin korna veya siren çalmamalarını ve inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını önemle rica ediyorum" dedi.