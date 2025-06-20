Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nun açılış törenine katıldı.

Gazibeyli Mahallesi, Mehmet Türkmenoğlu Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nun açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ile birlikte yaptı.

"Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin önderliğinde hizmette sınır yok"

Yahyalı K-Şarj Elektrikli Araç Şarj İstasyonu açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin önderliğinde hizmette sınır yok. Kayseri’mizin her yerini donattığımız gibi Türkiye’mizin her yerini de K-Şarj ile donatmaya çalışıyoruz" dedi.

K-Şarj’dan Kayseri’de 10 ilçede 67 istasyon

Büyükkılıç, K-Şarj’ın en uygun fiyata elektrik araç şarj istasyonu hizmeti sunan bir şirket olduğunu vurgulayarak, "Hem hızlısı, hem yavaşıyla insanların bütçesine uygun, şarj konusunda en uygun fiyata elektrik veren şarj şirketiyiz. K-Şarj ünitemizi inşallah Türkiye’mize yaymaya çalışıyoruz, özelde de Kayseri bölgesine ağırlık veriyoruz. Yahyalı’mız dâhil merkez ilçelerle birlikte toplam 10 ilçede 67 istasyon var. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz, ellerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

İlçe Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısı

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı’da ilçe belediye başkanlarıyla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yahyalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçelerin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ile birlikte ilçelerin geleceğine dair verimli istişarelerde bulundukları toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’mizin her köşesi için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.