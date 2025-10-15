Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’de 16’ncı yüzyıldan günümüze ulaşan Tasmakıran Camii’nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, projenin Ramazan ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16’ncı yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Camii’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Caminin özgün dokusuna sadık kalınarak sürdürülen çalışmalar, kent tarihine ve kültürüne sahip çıkma misyonunun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın önemli yapı taşlarından biri olan Tasmakıran Camii’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

"İnşallah Ramazan Ayında Teravih Namazını Eda Edeceğiz"

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile yüklenici firma yetkililerinden projenin güncel durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bir mescidimizi, camimizi restore ediyoruz. İnşallah Ramazan ayında teravih namazını eda edeceğiz diyor yüklenici firmamız, biz de bunu bir söz olarak yorumluyoruz. Allah hayırlı, uğurlu eylesin, ellerine sağlık. Seyrinde ve sürecinde gidiyor, orijinal şekline yakın restore edilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmaların, Ramazan ayı öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Yenilenen Tasmakıran Camii, sadece ibadet alanı olmanın ötesinde, kültürel ve tarihi bir cazibe merkezi olarak da ziyaretçilerini ağırlayacak. Tarihi Kayseri Mahallesi’ne yakınlığı ile dikkat çeken Tasmakıran Camii, özgün mimarisi korunarak restore edilirken çevresinde yapılacak düzenlemelerle de bölgeye ayrı bir değer kazandıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "tarihe vefa, geleceğe miras" anlayışıyla yürüttüğü restorasyon ve kültür projeleriyle, kent sakinlerinin geçmişle bağını güçlendirmeye devam ediyor.