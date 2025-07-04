Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi’nde gerçekleştirilen yatırım değerlendirme toplantısında, ilçeye yönelik devam eden projeleri ve yeni yatırımları ele aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret ederek ilçede hayata geçirilen projeler ve gelecek dönem yatırımlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi başkanlık toplantı salonunda düzenlenen görüşmede, ilçede sürdürülen altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve yapılması planlanan yeni projeler detaylı olarak ele alındı.

Belediyecilik açısından bir model oluşturan yaklaşım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, "Bir değerlendirme toplantısı yaptık. Kocasinan’ımız gelişiyor, güzelleşiyor, bir cazibe merkezi olma yönünde gayretlerini sürdürüyor. İyi bir noktaya geldiğini de görmekten keyif alıyoruz. Kayseri Büyükşehir olarak büyükşehirlerin konforunu yaşatan ilçelerimizle birlikte belediyecilik açısından bir model oluşturan yaklaşımla Türkiye’de kendisinden söz ettiriyoruz. Bunu sağlayan, katkı veren tüm başkanlarımıza, deneyimli ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocasinan’ın kentsel dönüşüm çalışmaları, çevreci anlayışı, alternatif ulaşım yolları, diğer alanlardaki gayretleri ile bir cazibe merkezi olma yolunda iyi bir noktaya geldiğini altını çizen Başkan Büyükkılıç, sosyal ve kültürel çalışmalarda da ilçenin kendisinden söz ettirdiğini, birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade etti.

Kocasinan bölgesinde hinterland sınırları içerisindeki iş birliği çerçevesinde neler yapılabileceğinin masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini dile getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu noktada ben sayın başkanımızın şahsında kendisine ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, kendilerinin halka hizmet için görev yaptıklarına işarete ederek Büyükşehir Belediyesi’nin de Kocasinan Belediyesi’nin de bu doğrultuda en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç’ın Kocasinan Belediyesi ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Kocasinan ilçesinde de yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.