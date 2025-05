Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği istişare ve dayanışma ziyaretleriyle, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve ortak aklın önemini vurguladı.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve 14 ilçe dernek başkanını makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli anlayışla kenetlenen birliğin, beraberliğin ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada, samimi bir atmosferde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Allah sayınızı artırsın, birliğinizi, beraberliğinizi pekiştirsin. Değerlerimizle buluştursun, kenetlenecek şekilde geleceğe taşısın. Yerli ve milli anlayışın sahibi canlarımızsınız."

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Siz gerçekten şehrin duayeni, en tecrübelilerindensiniz. Bugüne kadar desteklerinizden dolayı minnettarız, çok sağ olun hep yanımızda oldunuz, bizi her platformda desteklesiniz. Birliğimiz, beraberliğimiz adına, kardeşliğimizi daha iyi yere taşımak için gayretlerimiz sürecek" dedi.

STK’lardan ve kurumlardan belediyeye yoğun ilgi

Öte yandan Başkan Büyükkılıç’a diğer ziyaretler de şehirdeki birlik ve beraberlik iklimine katkı sundu. İGMG Hasene Vakfı Kayseri Şube Başkanı Sadi Onmaz ve yönetimi, SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ve heyeti ile Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve il yönetimi de Başkan Büyükkılıç’a ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu.

Gençlerden Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da belediyeyi ziyaret ederek, Başkan Büyükkılıç ile birlikte gençlik ve spor alanındaki çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Gençlik Haftası kapsamında gençlerin yer aldığı ziyarette, genç dostu Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ile sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, her bir heyete teşekkür ederek, ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmanın önemine değinerek, "Biz birlikte Kayseri’yiz. Her kurum, her sivil toplum kuruluşu bizim için kıymetlidir. Hep birlikte bu güzel şehri daha iyi yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın, tüm kesimlerle kurduğu sıcak ve yapıcı diyaloglar, Kayseri’de sosyal uyum, dayanışma ve ortak akıl kültürünün gelişmesine öncülük ediyor.