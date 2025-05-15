Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kenti afetlere karşı daha hazırlıklı, güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak hedefiyle faaliyete geçirilen Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yıllık kurul toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında geçtiğimiz aylarda faaliyet geçirdiği AKOM’un yıllık kurul toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki AKOM Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, daire başkanları, iştiraklerin ve şirketlerin yöneticileri de katıldı.

AKOM Kurulu’nun yılda en az bir kez toplanma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurul toplantılarının önemine değinen Başkan Bozbey, "Yılda en az bir kez yapılan toplantılarda, afetlere karşı ve afet yönetimi konusunda ne durumda olduğumuz, neler yapmamız gerektiği konuşuluyor. Bir afet durumunda kurum olarak neler yapacağımız her yönüyle ele alınıyor. Şirketlerimiz, iştiraklerimiz dahil Büyükşehir Belediyesi olarak ne durumda olduğumuzu tespit ediyoruz. Bu konularda sorumlu arkadaşlarımız tarafından sunum yapılarak tablo açık ve net bir şekilde ortaya koyuluyor. ’Güvenli kent Bursa’ derken öncelikle kendi kurumlarımızın da güvenliğini düşünmeli, ardından tüm kente yansıtarak hareket etmeliyiz. İlk toplantı olması sebebiyle genel bir değerlendirme yaptık. Bundan sonraki toplantılarda ise ilgili arkadaşlarımız iyi bir hazırlık yaparak bizlere afetlere hazırlık konusunda kapsamlı sunumlar yapacak. Burada alınacak kararlar, önümüzdeki süreçte bizlere yol gösterecektir" dedi.

Toplantıda, yaşanabilecek afet durumlarının etkin yönetiminin yanı sıra hava ve çevre kirliliği süreçlerinin takibi ve müdahale yöntemleri, yol durum tespit sistemleri ile taşkın erken uyarı sistemlerine yönelik çalışmaların da detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Başkan Bozbey, "Bu toplantı, yalnızca mevcut durumu değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kentimizin güvenli ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması yolunda attığımız somut adımları daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık’ın AKOM’un sürdürdüğü çalışmalar hakkında sunum yaptığı toplantıda, katılımcılar bir afet durumunda yapılması gerekenler hakkında fikirlerini dile getirdi. Toplantıda ayrıca bir afette, daire başkanlıklarının ve iştiraklerin üstlenecekleri iş bölümleri üzerine de değerlendirme yapıldı.