Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık Alsancak Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin çehresini değiştiren kentsel dönüşüm projeleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Argıncık Alsancak Mahallesi’nde başlatılan dönüşüm çalışmaları, bölge sakinlerine modern, güvenli ve konforlu konutlar sunma hedefiyle ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Argıncık Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni sahada inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak Argıncık’ta yapımına başladığımız Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulunduk. 2 blok ve 150 bağımsız bölümden oluşacak ilk etapta temel açma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinde yalnızca fiziksel yapıları değil, sosyal ve çevresel dokuyu da gözeterek çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "İnşallah kısa zamanda ilk etabı tamamlayarak Argıncık’ta kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayserililerin daha yeşil, daha güvenli ve estetik alanlarda yaşamalarını sağlamak için dönüşüm projelerini hak sahipleriyle tam uyum içerisinde planlayıp, uyguladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6.90 hektarlık bir alanı kapsayan Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgeyi modern şehircilik ilkeleriyle yeniden şekillendirecek. İlk etap kapsamında ise 22 bin metrekarelik alanda 2 blok inşa edilerek 150 bağımsız bölüm hak sahiplerine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen Argıncık Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca bölgeye değer katmakla kalmayacak, aynı zamanda Kayseri’nin sürdürülebilir şehircilik vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak.