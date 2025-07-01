Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katıldı. Şehirlerin geleceği için ortak akıl vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katıldığı toplantıya, Büyükşehir ve il belediye başkanları da iştirak etti.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, şehirlerin daha yaşanabilir ve güçlü bir geleceğe hazırlanması adına yapılan bu tür buluşmaların son derece kıymetli olduğunu belirtti.

"Ortak akılla, gönül birliğiyle çıktığımız bu yolda katkı sunan tüm kıymetli yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diyen Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet etme sevdasının her geçen gün daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu tür istişareler bizlere sadece yol haritası çizmekle kalmıyor, aynı zamanda tecrübe paylaşımı ve ortak vizyon geliştirme açısından da büyük önem taşıyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, memleketimize hizmet sevdamız artarak sürsün" dedi.