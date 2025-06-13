Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi’yi makamında konuk ederek, 6-14 Eylül’de Kayseri’de düzenlenecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarını değerlendirdi.

6 bin yıllık geçmişin eşsiz mirasına sahip kadim kent Kayseri’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli proje ve yatırımlara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yöndeki çalışmaları devam ederken Başkan Büyükkılıç da kentin tanıtımına katkı sunacak gayretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, Terzi ve Dursun, 6-14 Eylül’de Kayseri’de düzenlenecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Sayın Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet, 6-14 Eylül’de Kayseri’de düzenlenecek Kültür Yolu Festivali çalışmalarını değerlendirmek üzere belediyemizi ziyaret etti. Bu kadim şehir, Erciyes’in gölgesinde, binlerce yıllık kültür ve geleneklerin buluşma noktası olarak yaşamaya devam ediyor; bizler de bunun için birlikte çalışıyoruz. Sayın Genel Müdürümüze ziyaretleri ve Kayseri kültürüne verdikleri önem için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de misafirperverlikleri ve kültürel mirasın korunmasına verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.