Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde bulunan Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, yönetim kurulu üyeleri ile göreve gelen CEO Özcan Özyurt’u makamında konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Erciyes Anadolu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Özdemir, Yücel Kahraman ve göreve yeni gelen CEO Özcan Özyurt ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizin önemli lokomotiflerinden Erciyes Anadolu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Kahraman ve Süleyman Özdemir ile yeni atanan CEO’su Özcan Özyurt belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için yönetim kurulumuza teşekkür eder, CEO’muz Özcan Özyurt’a yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerinde bulundu.

Erciyes Anadolu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ve beraberindeki heyet ise Başkan Büyükkılıç’a, şehre yaptığı hizmetler ve istişare içerisinde bir yönetim sergilediği için teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ve beraberindeki heyet ile günün anısına fotoğraf çektirdi.