Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramlaşma ve mezuniyet törenine katıldı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Renkler farklı olabilir, coğrafyalar farklı olabilir ama görüyorum ki kaygımız bir, anlayışımız bir" dedi.

Medeniyetin Burçları Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Öğrencilerle Bayramlaşma ve Mezuniyet Töreni programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamu kurum ve sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı

Medeniyetin Burçları Derneği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi organizasyonu ile gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden ve bölgelerden Kayseri’ye gelen öğrencilere seslenerek, "Renkler farklı olabilir, coğrafyalar farklı olabilir ama görüyorum ki kaygımız bir, anlayışımız bir. Bu anlayış içerisinde de bir araya gelmişiz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu ve öğrencileri bağrına bastığını dile getirerek, "Bizler de sizlerin bir büyüğü, belediye başkanı olarak, hizmetkârınız olarak inşallah sizlere layık oluruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise konuşmasında, Türkiye’nin köklü tarihinden bahsederek, Türk-İslam medeniyetini anlattı. Akar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, yazılı olan ve yazılı olmayan kendisine düşen her türlü görevi yapmak için azim ve gayretle çalışmaktadır" diye konuştu.

Bayramlaşma ve mezuniyet töreninde üniversitelere plaket verilirken, öğrencilere de belgeleri takdim edildi.