Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin emaneti olan aileleri, gazileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Kahraman şehitlerin Türk milletine emaneti şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükklılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, programda masaları tek tek dolaşarak şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilendi ve onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "18 Mart 1915’ten bugüne 110’uncu yıl dönümünde tarihinde destan yazan bir zaferi hep beraber, şehitlerimizin yakınlarıyla bugünü hatırlıyoruz" dedi.

"Kahramanlarımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarız"

Büyükkılıç, Ramazan ayının rahmet, mağfiret, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyerek, "Şehitlerimiz bizim varoluş sebeplerimiz, bu cennet vatanda yaşıyorsak onların sayesinde. O kahramanlarımıza minnettarız, siz şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamız sayesinde bu vatana göz dikmek isteyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak" diye konuştu.

En güzel iftarı şehit ve gazi aileleri ile yaptıklarını ifaden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemine dikkat çekti. Çiçek, "Bizler Çanakkale’ye evlatlarını saçlarına kına yakarak yollayan annelerin evlatlarıyız. Sizler de evlatlarınızı kınalayarak gönderdiniz bu vatan için bu millet için. Her birinizin, hepimizin üzerinde büyük hakkı var. Sizler hakkınızı helal etmezseniz aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz yemek bizlere haram olur" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Vali Çiçek, "Bu güzel salonda şehit ve gazi ailelerimize iftar veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyor, alkışlıyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, programda şehit ve gazi aileleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Büyükkılıç, teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Teravih namazımızı Nuhağa Camii’nde kıldık. Namaz sonrasında da Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte hemşehrilerimizle oturup hasbihal ettik" dedi.