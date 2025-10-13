Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mahallemde Gençiz" programı kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle buluştu. AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt’un moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, gençlerin sorularını yanıtladı, onların görüş ve önerilerini dinledi. Programda gençlere hitap eden Başkan Büyükgöz, "Sevgili gençler, Türkiye sizin, sizler de Türkiye’nin nasibisiniz. Bugün bizlere emanet edilen bu koltuklarda yarın sizler oturacaksınız. Bizlerin varlık sebebi; sizlere, yani ülkemizin yarınlarına, sağlam temeller üzerinde kurulu, geleceğe dönük büyük potansiyel taşıyan güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Hamdolsun bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.