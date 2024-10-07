Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazze’de yaşanan dramın sona ermesi için dünyaya çağrıda bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarının 1. yıldönümünde acı ve gözyaşının dinmesi dileğiyle, “Uluslararası insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu soykırıma daha ne kadar seyirci kalacak? Bu utancı ne kadar daha taşıyacaklar?” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabında şunları kaydetti; “Bugün 7 Ekim. Bir yıldır süren İsrail saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere binlerce masum Filistinli hayatını kaybetti. 10 binden fazla Filistinli çocuk kayıp, 100 bine yakın insan yaralı ya da sakat durumda. Gazze'de zor şartlar altında görev yapan 172 gazeteci öldürüldü, 500’den fazla sağlık görevlisi ve insani yardım çalışanı hayatını kaybetti.

BUNA NE KADAR SEYİRCİ KALINACAK

Camiler, hastaneler, okullar ve ambulanslar hedef alındı. Tüm bu saldırılar, dünyanın gözleri önünde ve adeta meydan okunarak gerçekleştirildi.

Gazze’de sadece masum insanlar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi, Batı’nın savunduğunu iddia ettiği değerler ve insanlığın adil bir dünyada yaşama umudu da yok edilmiştir. Uluslararası insan hakları örgütleri, basın kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu soykırıma daha ne kadar seyirci kalacak? Bu utancı ne kadar daha taşıyacaklar?

MAZLUMUN YANINDA OLDUK

Türkiye olarak, tarih boyunca her zaman mazlumun yanında durduk. Allah’ın izniyle, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ecdadımızdan aldığımız vicdanlı ve adaletli duruştan taviz vermeden, bir kuru ekmeğe, bir yudum suya, bir tas çorbaya muhtaç olan Gazzeli çocukların, kadınların ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.”

Bülten No: 1284