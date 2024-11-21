Kocaeli’de yürütülen en önemli çevre projelerinden biri olan "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşuldu. Panelde oturum başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyadaki en büyük çevre projelerinden bir tanesi gündeme alınmış oldu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) katıldı. Başkan Büyükakın burada çevresel öncelikli "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği" hakkında düzenlenen panelde oturum başkanlığı yaptı. Panele İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Kağan Özdemir ve Solmax Netherlands BV Teknik Müdürü Edwin Zengerink de konuşmalarıyla katkı sağladı.

300 ton çamurun denize gitmesi engelleniyor

Bakü Olimpiyat Köyü Cop29 Merkezi’nde gerçekleşen panelde dünyada dip çamuru temizliği ve geotekstil tüp teknolojisi ile susuzlaştırma, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje metodolojisi ve İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinin biyoçeşitliliğe etkileri konuşuldu. Bu kapsamda Körfez etrafına kurulan 23 arıtma tesisi ile günlük ortalama 465 bin metreküp atık su arıtılarak, yaklaşık 300 ton çamurun denize gitmesi engelleniyor.

Denetim tekneleri ve deniz uçağı ile denizden ve havadan kontroller yapılıyor. Deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik deniz süpürgeleri, amfibi araçlar faaliyet gösteriyor, ayrıca yüzen atıkların denize ulaşmasını engellemek için dere bariyerleri kullanılıyor. Gemi kaynaklı atıklar, atık alım gemileri ile toplanıyor. Ayrıca İzmit Körfezi’nin biyoçeşitliliğini artırmak için bugüne kadar toplam 48 bin kalkan, levrek ve çupra balık yavrularını Körfez’e bırakıldı.

"Dünyadaki en büyük çevre projelerinden bir tanesi gündeme alınmış oldu"

Panelde oturum başkanlığı yapan Büyükakın, "İzmit Körfezi doğu baseninde uygulamakta olduğumuz ve dünya çapında örnek bir proje olarak gösterilen dip çamuru temizliği projesi burada özel bir oturum başlığı içine dahil edildi. Bir tarafta üniversiteden akademisyenler, bir tarafta çevre bakanlığı uygulayıcı temsilcileri, bir tarafta da Büyükşehir olarak buraya katıldık. Esasen dünyadaki en büyük çevre projelerinden bir tanesi gündeme alınmış oldu" dedi.

"Çok büyük bir organizasyon"

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu toplantıların (COP29) amacı iklim değişikliğiyle mücadele ve kötüye gidişin önüne geçmek. Dünyanın dört bir yanından çevre ve iklim değişikliği konusunda akademisyenlerin, politika yapıcıların, uygulayıcıların, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekten çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonlarda hem geçmiş dönemde alınan kararlar ve uygulamalar değerlendiriliyor, hem de örnek olabilecek yeni projeler görüşülüyor. Bu manada bizim dip çamuru temizliğimiz çevresel çok büyük Önemli bir proje olarak özel bir oturuma layık görüldü. Bu manada biz de bu toplantıya katılıp, tecrübelerimizi paylaştık"