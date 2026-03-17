Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Kadir Gecesi'nde doğup büyüdüğü baba ocağı Özlüce Mahallesi'nde oruç açtı.

Özlüce'de artık geleneksel hale gelen iftara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in annesi Münevver Bozbey, eşi Seden Bozbey ve akrabalarının yanı sıra, Özlüce sakinlerinin katılımı da büyük oldu.

İftara, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Özlüceliler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Başkan Bozbey, masaları tek tek ziyaret edip hemşehrileriyle sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kadir Gecesi gibi özel bir günde kendi köyünde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özlüceli olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Başkan Bozbey, 'Her sokağında ayak izimiz var. Çiftçilik yaptık, hayvan otlattık, tütün yaptık. Başta babam Hasan Bozbey olmak üzere geçmişte buralarda yaşayıp şimdi aramızda olmayan büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Çok güzel insanlar köyümüzden geldi, geçti. Özlüce'deki iftar programında ailece bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kalabalığı görünce duygulanmamak elde değil. Bu duyguyu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi.

Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın her akşamında farklı bir ilçede Bursalılarla bir araya geldiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, aynı sofrada buluşmanın, lokmaları paylaşmanın, birlikte dua etmenin Ramazan'ı daha anlamlı kıldığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan boyunca tüm ekipleriyle sahada olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, '17 ilçede düzenlenen iftar programlarıyla, 4 sabit iftar noktasıyla, 14 noktada iftariyelik dağıtımıyla, tüm camilerimizde tatlı ikramıyla ve Ramazan Meydanı'yla Ramazan'ın dayanışma ruhunu, Bursamızın her bir köşesine taşıdık. Amacımız, eşit ve kimsenin geride kalmadığı Ramazan iklimini Bursa'nın dört bir tarafında hissettirmektir. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum' diye konuştu.

Ramazan ayında Batı Trakya ve Balkanlarda da iftar programları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Bozbey, oradaki soydaşlarımızdan da bol bol selam getirdiklerini belirtti. Dünyada etkili olan savaşların da artık son bulmasını temenni eden Başkan Bozbey, barışın hakim olacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, aynı sofrada buluşmalarına vesile olan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Ramazan ayının ülkeye ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Özlüce'de düzenlenen iftar programında paylaşma ve dayanışma ruhunu en üst seviyede hissettiklerini belirterek herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programda konuşan Özlüce Mahalle Muhtarı Burak Sazlık, mahallede ve Bursa'da yaptığı hizmetlerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Program sonunda da Başkan Bozbey, mahalle halkıyla tek tek sohbet ederek geçmişi yad etti. Özlücespor yönetimi de Başkan Bozbey'e günün anısına forma hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kiremitçi Mahallesi Sinanbey Meydanı'nda düzenlediği iftar programına ise Başkan Mustafa Bozbey'i temsilen Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız katıldı. Bursalılarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mehmet Aydın Saldız, tüm Bursalıların Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere 17 ilçedeki toplam 24 camide Bursalılara tatlı ikramında bulundu.