Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, bazı projelerde Büyükşehir Belediyesi’nin devre dışı bırakılmasının tarihi korumak adına çok büyük bir eksiklik olduğunu belirtirken, İznik Gölü’nün korunması için de ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları İznik ile devam etti. İznik Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen iftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde düzenlenen Karagöz gölge oyunu gösterisi, katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Değerleri geleceğe taşımak bizlerin sorumluluğu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenledikleri programlarla devam ettirdiklerini söyledi. Her akşam farklı bir ilçede vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 15 ayrı noktada ise iftariyelikler dağıttıklarını dile getirdi. İznik’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının Bursa Büyükşehir Belediyesi için öncelik olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "İznik’in tarihi dokusunun, tarımsal varlıklarının ve göllerinin korunması bizim için çok önemli. İznikliler bu zamana kadar bu değerleri korumuş ve sahip çıkmış. Bu değerleri geleceğe taşımak da bizlerin sorumluluğudur. Bazı projelerde Büyükşehir Belediyesi’nin devre dışı bırakılması, tarihi korumak adına çok büyük bir eksikliktir. Tam tersine Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla değerlerimizi daha da güçlendirerek geleceğe taşımalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak İznik’in tarihi ve kültürel değerlerini korumak için çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"İznik Gölü’nün suyu buradaki insanlara aittir"

İznik Gölü’yle ilgili endişelerini de dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Yeni fabrikalar ve yerleşim alanları açılırken, gölün suyu da yerel halktan alınıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. İznik Gölü’nün suyu buradaki insanlara aittir. Bizler, İznik Gölü’nün korunması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Konunun takipçi olacağız" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftarın ardından Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Boyalıca Mahallesi Camii’nde vatandaşlara bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.